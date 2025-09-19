Команда из Подольска одержала победу на областном турнире по пулевой стрельбе

Подольские спортсмены одержали победу на областном фестивале по пулевой стрельбе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Турнир прошел на базе ФСК «Заречье».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы по созданию доступной среды в регионе.

За победу в соревнованиях боролись 48 спортсменов из пяти городов Подмосковья. Турнир проводился с использованием пневматической винтовки и тренажера SKATT.

Городской округ представляли команды Подольска и Климовска. В результате победу одержала команда Подольска. Представители Климовска заняли четвертое место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе построят и реконструируют четыре спортивных объекта.