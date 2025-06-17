Команда из Подольска победила на ежегодных соревнованиях по волейболу среди ветеранов

Подольская команда одержала победу на ежегодном турнире по волейболу среди ветеранов, который проходил в Твери. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Этим летом в Подмосковье пройдет около 2 тыс. массовых спортивных мероприятий, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В указанном турнире принимала участие команда «Водоканал-Подольск». В категории 45+ она заняла первое место, обыграв в финале команду из Лебедяни со счетом 15:9. Лучшим игроком был признан Евгений Гавлицкий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на спорт и здоровый образ жизни.