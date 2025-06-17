Команда из Подольска победила на ежегодных соревнованиях по волейболу среди ветеранов
Команда «Водоканал-Подольск» взяла золото на турнире по волейболу
Фото: [t.me/podolskadm]
Подольская команда одержала победу на ежегодном турнире по волейболу среди ветеранов, который проходил в Твери. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
Этим летом в Подмосковье пройдет около 2 тыс. массовых спортивных мероприятий, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В указанном турнире принимала участие команда «Водоканал-Подольск». В категории 45+ она заняла первое место, обыграв в финале команду из Лебедяни со счетом 15:9. Лучшим игроком был признан Евгений Гавлицкий.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на спорт и здоровый образ жизни.