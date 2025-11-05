Команда из Подольска получила бронзу на турнире победителей Межрегиональных юношеских футбольных лиг

Команда из Подольска «Витязь» завоевала бронзовую медаль по итогам турнира победителей Межрегиональных юношеских футбольных лиг, набрав 8 очков.

Представительница Подмосковья Милана Левчук стала бронзовым призером личных соревнований на этапе Кубка мира среди юниоров, сообщили до этого в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Победу в футбольном турнире одержала команда «Кировец-Восхождение», набравшая 13 очков. На втором месте — команда «СКА-Хабаровск», набравшая 9 очков.

Житель Подольска Максим Травкин забил четыре гола и был признан лучшим нападающим.

