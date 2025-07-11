Команда из Подольска завоевала серебро на фестивале по городошному спорту среди инвалидов

Команда из Климовска получила серебряную медаль на областном фестивале по городошному спорту среди инвалидов. Мероприятие прошло на стадионе «Труд» в Подольске.

Важность развития адаптивного спорта отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

За победу боролись шесть команд подмосковного отделения «Всероссийского общества инвалидов», а также команда ветеранов СВО.

Соревнование проводилось среди мужчин и женщин с общими заболеваниями и поражением опорно-двигательного аппарата. В результате команда Климовска заняла второе место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность создания доступной среды в регионе.