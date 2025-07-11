Команда из Подольска завоевала серебро на фестивале по городошному спорту среди инвалидов
Инвалиды из Подольска получили серебро на фестивале по городошному спорту
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Команда из Климовска получила серебряную медаль на областном фестивале по городошному спорту среди инвалидов. Мероприятие прошло на стадионе «Труд» в Подольске.
Важность развития адаптивного спорта отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
За победу боролись шесть команд подмосковного отделения «Всероссийского общества инвалидов», а также команда ветеранов СВО.
Соревнование проводилось среди мужчин и женщин с общими заболеваниями и поражением опорно-двигательного аппарата. В результате команда Климовска заняла второе место.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность создания доступной среды в регионе.