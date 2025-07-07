Команда Подмосковья победила на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

Команда Подмосковья стала победителем межрегиональных соревнований по пожарно-спасательному спорту по ЦФО. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Московской области.

Соревнования прошли в Подольске. За победу в них боролись около 500 участников — в личных и командных зачетах.

В результате представители Подмосковья победили в пожарной эстафете среди девушек и среди мужчин, в дисциплине «двоеборье» среди девушек, в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями среди женщин и в других дисциплинах.

Сборная Подмосковья победила в командном первенстве среди юношеских сборных и среди взрослых спортсменов. Теперь подмосковная команда будет представлять ЦФО на федеральном чемпионате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил представителей Подмосковья, победивших в конкурсе «Знаешь? Научи!».