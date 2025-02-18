Команда Подмосковья получила 19 золотых медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу

Сборная команда Подмосковья получила 19 золотых медалей по итогам чемпионата и первенства ЦФО по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт». О результатах соревнований рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили в Истре. За победу в них боролись 500 спортсменов из 16 субъектов ЦФО.

Победителей определили среди юношей и девушек в возрасте от 13 до 14 лет и от 15 до 16 лет, среди юниоров и юниорок в возрасте 17-18 лет, среди мужчин и женщин в возрасте от 18 лет.

Подмосковье представляли около 100 спортсменов из 11 округов, в том числе из Реутова, Балашихи, Красногорска и Клина. В результате команда завоевала 19 золотых наград и победила в общекомандном зачете.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии Минспорта региона, в ходе которого были подведены итоги развития спортивной сферы в 2024 году.