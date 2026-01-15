Команды из Подмосковья завоевали две награды на первенстве ЦФО по хоккею 3×3

Команда «Академия Атлант» из Мытищ завоевала золотую медаль первенства Центрального федерального округа по хоккею 3×3. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Еще одна команда региона — «Красная Машина Юниор» (Красногорск) — стала серебряным призером. В общей сложности в турнире приняли участие восемь команд. Среди других участников — ХК «Рязань-ВДВ» (Рязань), ХК «Молот» (Ярославль), «ОК СШОР» (с. Хрущевка, Липецкая область), ХК «Тамбов» (Тамбов), «Химик» (Воскресенск), «СШОР им. В. М. Боброва» (Ступино). Подмосковная сборная по итогам состязания отобралась на предстоящую Всероссийскую спартакиаду.

Первенство прошло в рамках федеральной программы «Спорт России».

