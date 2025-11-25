Команды из Подольска завоевали награды на чемпионате «Юнармии»

Четыре команды юнармейцев из Подольска завоевали три золотых и одну серебряную медаль на II открытом чемпионате «Юнармии» по оказанию первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Участникам предстояло продемонстрировать знания, скорость и выдержку в практических заданиях по оказанию первой помощи в шести дисциплинах. Победу одержали подольские команды «Патриоты Подолья», «Витязь‑Быково» и «Варяг», второе место — команда «Память».

Вторую открытую военно‑патриотическую игру посвятили 84‑й годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой. Соревнования прошли в Мытищах, в них приняли участие около 100 команд из Подмосковья и Калужской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.