Команды спортивных училищ Подмосковья примут участие в кулинарном поединке

В Чехове пройдет VI «Кулинарный поединок», в нем примут участие студенты из 10 училищ олимпийского резерва региона. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования будут посвящены тематике «Страны БРИКС — кулинарные и национальные традиции», в ходе жеребьевки для каждой команды определили географическую специфику кухни. Так, Федеральные училища Щелкова, Бронниц и Смоленска представят блюда Бразилии, Египта и Индонезии соответственно, СШОР Московской области «Истина» — блюда ОАЭ, УОР Тульской области — меню русской кухни. Еще пять подмосковных училищ сосредоточатся на блюдах Индии, Ирана, Китая, Эфиопии и ЮАР.

Мероприятие проведут в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», его организатором выступает Училище олимпийского резерва № 4 Московской области.

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