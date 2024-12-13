Комфортный проезд к местам зимнего отдыха обустроили в Московской области

Проезд к местам зимнего отдыха в 19 округах Подмосковья стал комфортнее благодаря ремонту дорог, который провели минувшим летом в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в общей сложности специалисты Мосавтодора отремонтировали 22 участка региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Обновили более 57 километров асфальтобетонного покрытия на 22 участках, которые ведут к популярным общественным зонам для зимнего отдыха: паркам, каткам и лыжным базам. Проезд стал удобнее и безопаснее для полумиллиона жителей и гостей Подмосковья», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Так, например, в Дзержинском работы прошли на улице Энергетиков и участке Угрешского проезда, по которым можно добраться до горнолыжного комплекса и тюбинговых трасс. В ведомстве напомнили, что в общей сложности в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» удалось обновить более 665 километров асфальтобетонного покрытия на 231 участке региональных дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.