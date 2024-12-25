Комлесхоз Подмосковья: в 2024 году в лесах региона посадили почти в три раза больше деревьев, чем срубили

По итогам 2024 года в лесах Подмосковья посадили почти в 2,5 раза больше деревьев, чем погибло или было вырублено. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В этом году уборка неликвидной древесины, выборочные и сплошные санитарные рубки прошли на площади более 3,2 тыс. га, также было проведено более 6,4 тыс. рубок аварийных деревьев.

«На землях лесного фонда в регионе проведена обработка от непарного шелкопряда на общей площади 38 тыс. га, что привело к затуханию очага размножения насекомого. Биологическая эффективность составила 96-98%, численность вредителя теперь в естественных пределах», — добавили в комитете.

Помимо этого, в регионе также прошла уборка неликвидной древесины и мусора в лесах в рамках экологической акции «Чистый лес», ее проводят в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов». В 2025 планируется провести санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 5 тыс. га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.