Комлесхоз Подмосковья выиграл более 1 тыс. дел в суде

По итогам 2024 года Комитет лесного хозяйства Московской области принял участие в рассмотрении более 2 тыс. судебных дел, связанных с самовольным занятием лесных участков, незаконным возведением строений, ограждений на лесных участках и другими нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В прошлом году по 1 133 делам суды признали требования комитета законными и обоснованными, остальные дела находятся в судах на различных стадиях рассмотрения», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Наибольшее число дел в прошлом году были связаны с земельными спорами, включая споры об освобождении земель лесного фонда от самовольных захватов. По решению суда с ответчиков в пользу ведомства взыскали более 100 млн рублей. Это задолженности по арендным платежам и ущербу, который был причинен лесам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.