Коммунальные службы Дубны приступили к вывозу снега из дворов

Коммунальные службы Дубны приступили к вывозу снега с дворовых территорий. На основных улицах эти работы стартовали еще неделю назад, отметили в администрации округа.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области до этого сообщили, что в Подмосковье завершили передачу ресурсоснабжающим организациям 350 единиц новой спецтехники.

Уборка снега в Дубне не прекращалась. В новогоднюю ночь дежурила одна комбинированная машина. А с раннего утра 1 января на дороги вывели еще четыре КДМ от МБУ и две КДМ от подрядной организации. Параллельно четыре трактора чистят тротуары. В парках и скверах приводят в порядок прогулочные дорожки. Также очищают ливневки от снега и проводят противогололедную обработку.

На улицах города в эти праздничные дни за чистоту и безопасность отвечают 70 сотрудников и более 30 единиц техники МБУ «Чистый город».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о модернизации жилищно-коммунального хозяйства.