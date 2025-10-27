Коммунальщики Лосино-Петровского напомнили о последствиях неправильной эксплуатации бытовой канализации

Сотрудники коммунальных служб в Лосино-Петровском призвали жителей не смывать в канализацию бытовой мусор. Специалисты подчеркнули, что неправильная эксплуатация бытовой системы водоотведения может стать причиной аварии.

До этого в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области рассказали, что в регионе всего за месяц из труб достали более 26 тонн отходов.

По словам мастера участка КНС Мособлводоканала в Лосино-Петровском Владимира Железнова, каждый день в канализацию попадает множество влажных салфеток. Они не разлагаются и образуют ком, который забивает трубопровод и насосное оборудование. Если вовремя не очистить насос, он сгорит. Для проведения ремонта или замены нужно перейти на резервное оборудование. На это требуется время. В этот период система может не справиться со стоками и затопить колодцы.

Жителей призвали не выбрасывать в унитаз влажные салфетки, тряпки, полотенца, подгузники, наполнитель, а также не смывать жир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей о правилах вывоза крупногабаритных отходов.