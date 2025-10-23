Коммунальщики Зарайска напомнили об опасности сброса бытового мусора в канализацию

Представители коммунальных служб Зарайска напомнили жителям об опасности сброса бытового мусора в канализацию. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области до этого сообщили, что всего за один месяц из труб региона извлекли свыше 26 тонн мусора.

Как отметил начальник зарайских очистных сооружений Сергей Морозов, застрявший в трубах и фильтрах мусор приходится вытаскивать и утилизировать вручную. Это неприятный и долгий процесс, который требует значительных затрат ресурсов.

Жителей призвали не смывать в унитаз и раковину жир, влажные салфетки, волосы, пакеты, ватные палочки. Такие отходы не растворяются и образуют пробки, что может стать причиной затопления квартиры и даже аварии на сетях всего города.

Особую опасность представляют пластиковые отходы. Они могут проходить через фильтры очистных сооружений и попадать в водоемы. Там они становятся смертельной угрозой для рыб и животных. При этом микрочастицы пластика проникают в организм рыб и в питьевую воду.

Как добавил доцент кафедры зоологии, экологии и охраны природы Московской ветеринарной академии им. К. И. Скрябина Михаил Ломсков, большинство видов пластика разлагаются столетиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение проинформировать жителей региона о правилах вывоза крупногабаритных отходов.