Комната студенческих инициатив появилась в колледже «Подмосковье»
Фото: [Министерство образования МО]
Комната студенческих инициатив появилась в колледже «Подмосковье» в Клинском городском округе, передает Министерство образования Московской области.
Специализированное помещение выделили для активных студентов учреждения, которые участвуют в различных конкурсах и инициативах регионального и федерального уровней.
В комнате есть все необходимое для творческой работы студентов. Здесь установлена новая мебель, обустроены развлекательно-игровые зоны для психологической разгрузки учащихся после занятий и сессий. Кроме того, установлены компьютеры и принтер, доступны фото- и видеокамера.