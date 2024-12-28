Комната студенческих инициатив появилась в колледже «Подмосковье»

Специализированное помещение выделили для активных студентов учреждения, которые участвуют в различных конкурсах и инициативах регионального и федерального уровней.

В комнате есть все необходимое для творческой работы студентов. Здесь установлена новая мебель, обустроены развлекательно-игровые зоны для психологической разгрузки учащихся после занятий и сессий. Кроме того, установлены компьютеры и принтер, доступны фото- и видеокамера.