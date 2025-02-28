Компании из Подмосковья представили свою продукцию на выставке в Узбекистане

Подмосковные компании представили свою продукцию на международной выставке строительных материалов UzBuild 2025, которая прошла в Ташкенте. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности организовал участие в мероприятии для восьми предприятий региона. Это компании, которые производят двери и стеновые панели, системы защиты от протечек воды, оборудование для профилирования, строительные леса и другую продукцию в строительной отрасли.

В программу мероприятия вошла не только презентация товаров, но и деловые встречи с потенциальными покупателями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области будет создана ОЭЗ «Большой Серпухов».