Компании из Подмосковья вошли в число лидеров на Всероссийском конкурсе «Экспортер года»
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Подмосковные компании вошли в число лидеров на Всероссийском конкурсе «Экспортер года» по итогам 2024 года, регион стал первым в России по числу наград среди субъектов Центрального федерального округа. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, например, ООО «Торговая Компания „МИРАТОРГ“» признали лучшим экспортером в сфере базовой продукции АПК среди крупного бизнеса, ООО «СОЛОМОН-ТРЕЙД» — в категории «Экспортер года в сфере готового продовольствия».
Напомним, что подробности о мерах поддержки, на которые могут претендовать производители, размещены на портале «Мой АПК».
