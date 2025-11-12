Компании из Подмосковья вошли в число лидеров на Всероссийском конкурсе «Экспортер года»

Подмосковные компании вошли в число лидеров на Всероссийском конкурсе «Экспортер года» по итогам 2024 года, регион стал первым в России по числу наград среди субъектов Центрального федерального округа. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, например, ООО «Торговая Компания „МИРАТОРГ“» признали лучшим экспортером в сфере базовой продукции АПК среди крупного бизнеса, ООО «СОЛОМОН-ТРЕЙД» — в категории «Экспортер года в сфере готового продовольствия».

Напомним, что подробности о мерах поддержки, на которые могут претендовать производители, размещены на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.