Компании Подмосковья представили свою продукцию на продовольственной выставке в Китае

Девять подмосковных компаний приняли участие в международной продовольственной выставке SIAL Shanghai, которая проходит в Китае. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участниками выставки стали 34 компании из десяти российских регионов, в том числе Подмосковья. Производители представили в экспозиции продукты питания и напитки.

В число подмосковных участников вошли предприятия ПАО «Группа Черкизово», «Раменский кондитерский комбинат», «Волшебница», ООО «Плодимпорт», «Адельдан», ООО «Колос-Экспресс», ООО «Провкус», ООО «Фабрика напитков», «GreenPlant LCC».

Ранее сообщалось, что производители из Подмосковья заработали свыше 31 млн руб. на ярмарке «Сделано в России», которая прошла в «Зарядье». В ней приняли участие эксперты из Китая.