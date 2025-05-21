Производители из Подмосковья заработали более 31 млн руб. на ярмарке онлайн-продаж «Сделано в России»
Подмосковные компании представили свою продукцию на ярмарке «Сделано в России»
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковные производители заработали более 31 млн руб. на международной ярмарке онлайн-продаж российских брендов «Сделано в России». Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Ярмарка проходила на территории парка «Зарядье». В ней приняли участие производители и представители торговых площадок, эксперты из Китая, блогеры, которые активно продвигают продукцию из РФ в Китае.
Как отметили в ведомстве, показатель в 31 млн руб. говорит о том, что подмосковная продукция пользуется высоким спросом у потребителей из Китая.
В число участников ярмарки вошли компании «ПК «Красота и Здоровье» из Чехова, «Волшебница» из Люберец, «Московская пивоваренная компания» из Мытищ, «Смарт» из Долгопрудного.
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