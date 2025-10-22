Компании Подмосковья представят свою продукцию на бизнес-миссии в Казахстане

Компании-экспортеры из Подмосковья представят свою продукцию на бизнес-миссии в Казахстане. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие стартовало в Астане. Его участниками стали крупнейшие производители из Подмосковья, в том числе группа «Черкизово», АПХ «Мираторг», ООО «Тимоша».

В программе миссии — круглые столы, пленарные сессии, бизнес-переговоры. Также участники посетят торговую сеть Small и предприятие по переработке мяса «Целинная фабрика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил приоритетные направления сотрудничества с акимом Алматинской области Казахстана.