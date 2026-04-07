Компания из Егорьевска запустила производство многоразовых бутылок

Предприятие из Егорьевска запустило новую линию по выпуску многоразовых бутылок для воды. Проект получил финансовую поддержку федерального Фонда развития промышленности, что стало значимым стимулом для расширения производственных мощностей компании. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новый проект — не просто расширение ассортимента в компании, а стратегический ход в сторону экологичных решений: многоразовые бутылки призваны сократить потребление одноразовой пластиковой тары и снизить нагрузку на окружающую среду.

Инвестиции в запуск новой линии составили 208 млн руб., из которых 100 млн руб. предоставлены в виде льготного займа от федерального Фонда развития промышленности (ФРП). Эти средства пошли на закупку высокотехнологичного оборудования — инжекционно‐выдувных машин и пресс‐форм, которые позволяют выпускать продукцию с высокой точностью и стабильным качеством. Внедрение современных технологий не только повысило эффективность производства «Бытпласт», но и позволило оптимизировать расход сырья, минимизируя отходы.

ФРП играет ключевую роль в модернизации российской промышленности. За время работы фонд профинансировал свыше 2 тыс. проектов в 79 регионах страны. Его программы предлагают бизнесу привлекательные условия: льготные займы со ставками 3% и 5% годовых на срок до 7 лет, а сумма финансирования может варьироваться от 5 млн до 2 млрд руб. Такие параметры делают поддержку доступной для предприятий разного масштаба и помогают реализовывать перспективные инициативы.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел работу роботизированного склада в Раменском.