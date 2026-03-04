Компания из Электростали за год выпустила более 2 тыс. единиц спецтехники

Группа компаний «Торг-Ком» в городском округе Электросталь по итогам 2025 года выпустила более 2 тыс. единиц спецтехники, а также 3,5 тыс. единиц оборудования. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В состав группы компаний входят контейнеро- и кузовостроительный завод «ТК Инвест», завод спецтехники «ТК ЛИФТ» и компания «ТК Сервис». Последняя занимается обслуживанием и ремонтом грузовой спецтехники. В 2025 году она построила новый производственный цех, что позволило увеличить штат на 100 специалистов. В результате производственные мощности предприятия выросли до 3,5 тыс. единиц спецтехники в год. Региональное предприятие продолжает развивать свое производство, в том числе и за счет региональной поддержки.

