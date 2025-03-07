Компания из Подмосковья передала на переработку более 35 тыс. телефонных устройств

Компания из Подмосковья по итогам прошлого года передала на переработку более 35 тыс. телефонных устройств. Об этом в День рождения телефона, который отмечается 7 марта, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Так, только за 2024 год одной из крупнейших компаний Московской области «ПК Вторалюминпродукт» на переработку было отправлено более 35 тыс. мобильных телефонов и 2 тыс. стационарных устройств связи», - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве объяснили, почему подобную технику важно сдавать на переработку. Во-первых, телефоны относятся к опасным отходам, так как в них есть тяжелые металлы и литий-ионные батареи. Во-вторых, содержащиеся в их составе ценные металлы можно использовать повторно.

Сдать телефоны на переработку можно в пунктах приема электроники, на площадках «Мегабак» или в рамках акций по сбору техники.

Ранее в министерстве рассказали, как правильно утилизировать лампы.