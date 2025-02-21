В Министерстве чистоты Подмосковья рассказали, как утилизировать лампы

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали о порядке утилизации ламп после окончания срока службы. В ведомстве напомнили, что при неправильной утилизации некоторые виды ламп могут нанести вред здоровью и экологии.

Так, особого внимания требуют люминесцентные лампы. В таких лампах содержится ртуть, поэтому их нужно сдавать в специальные пункты приема опасных отходов.

В светодиодных лампах ртути нет, но содержится пластик и электронные компоненты. Такие лампы нужно утилизировать как электронные отходы.

В Подмосковье специализированные пункты, принимающие опасные отходы, нанесены на интерактивную карту. Также пункты «Мегабак» принимают все виды ламп, за исключением ртутных.

Сбор люминесцентных ламп иногда организуют крупные сетевые магазины, реализующие подобную продукцию. Кроме того, нередко пункты сбора таких отходов организуют в рамках различных экологических акций.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев призвал проинформировать жителей области о правилах обращения с крупногабаритным мусором.