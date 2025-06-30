Компания из Подмосковья представила на международной выставке уникальную бионическую кисть

Компания из Подмосковья представила на международной выставке I.S.P.O. World Congress в Стокгольме уникальную бионическую кисть. О разработке рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, участником выставки стало предприятие «МЕТИЗ». Помимо уникальной бионической кисти компания презентовала коленные модули, углепластиковые стопы и протезы кистей.

С помощью кистевых протезов предприятия можно поднимать тяжести весом до 30 кг. А «умный» коленный модуль позволяет спускаться по лестнице попеременным шагом, преодолевать сложный рельеф и ездить на велосипеде.

Сейчас компания экспортирует свою продукцию почти в 50 стран. После участия в экспозиции в Стокгольме, где разработки предприятия получили высокие оценки, планируется экспортировать товары и в скандинавские страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Серпухове запустят флагманское производство электроники.