Компания из Подмосковья стала двойным лауреатом национальной премии «Агролидер»

Компания из Подмосковья стала обладателем сразу двух наград по итогам национальной премии «Агролидер». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Победителей премии объявили в рамках международной выставки «Агравия», которая прошла в Красногорске. ГК ВИК из Люберец была признана лучшим производителем ветеринарных препаратов» и лучшей компанией-консультантом в животноводстве.

Компания была основана в 1990 году. Сейчас это лидер в стране в части ветеринарных фармпрепаратов. За все время работы компания открыла два производственных комплекса и три научно-исследовательские лаборатории, а также наладила реализацию продукции через 21 офис.

