Компания из Подмосковья выпустила более двух миллионов тест-полосок для больных сахарным диабетом за год

Подмосковная компания «Диаконт» выпустила более 2,5 миллиона тест-полосок для мониторирования уровня сахара в крови за год, ее предприятие запушено в Королеве. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Запуск производства тест-полосок стал первым этапам масштабного проекта «Диаконт» на территории Подмосковья. Объем инвестиций в его реализацию составил более 1 миллиарда рублей. Производством медицинских изделий для больных сахарным диабетом компания занимается более 20 лет, но основной завод компании все это время располагался в Юго-Восточной Азии», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, компания планируют полностью локализовать производство в регионе, она заключила уже более 200 госконтрактов с больницами, поликлиниками, лечебно-профилактическими учреждениями по России. Над методикой для определения глюкозы в тестах работы основатели «Диаконта» и сотрудники кафедры МГУ и Пущинского научного центра биологических исследований РАН в 2003 году. Продукцию могут поставлять по всему миру. Генеральный директор компании «Диаконт» Петр Шишко добавил, что в производстве методику послойного нанесения ферментной смеси, которая дает результат, сопоставимый с лабораторным исследованием.

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