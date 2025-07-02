Компания из Подмосковья за год экспортировала в Белоруссию косметику на 109 млн руб.

Компания из Подмосковья за 2024 год экспортировала в Белоруссию косметическую продукцию на 109 млн руб. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, производитель «Аравия» за год отправил на экспорт свыше 500 тыс. единиц продукции. Особой популярностью в Белоруссии пользуются кремы для лица и средства для очищения и питания кожи.

Компания выпускает более 600 наименований продукции. В текущем году она открыла новый завод в Протвино. В запуск производства было инвестировано 700 млн руб. Ожидается, что мощности увеличатся на 40%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске второй очереди производства косметики в Ступино.