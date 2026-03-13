Компания из Сергиева Посада увеличит объемы производства декоративной косметики

Косметическая компания в Сергиевом Посаде увеличит объемы производства декоративной косметики. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, ГК Elian Group ввела в эксплуатацию варочный реактор на 200 литров. Это позволит предприятию выпускать единой партией до 6 тыс. тональных средств для лица, до 25 тыс. блесков для губ или до 40 тыс. упаковок геля для бровей.

Компания занимается выпуском декоративной косметики более 20 лет и производит более 700 наименований продукции как под собственными торговыми марками, так и для брендов заказчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу предприятия по выпуску косметики в Солнечногорске.