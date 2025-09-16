Компания из Сергиева Посада увеличит производство конструктивных элементов

Компания «К-ЖБИ», производитель железобетонных изделий из Сергиева Посада, стала участником федерального проекта «Производительность труда», что позволит ей увеличить производительность. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания производит широкий ассортимент продукции для гражданского, промышленного, дорожного, мостового строительства, а также элементы теплотрасс и канализации и не только. В рамках проекта в качестве пилотного потока был выбран процесс оптимизации изготовления железобетонных колонн. Специалисты планируют сократить время выполнения процесса и уменьшить незавершенное производство на 30%, а также увеличить выработку на рабочих местах как минимум на 20%.

Напомним, что проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная экономика». Подать заявку на участие можно на ИТ-платформе Производительность.рф. Узнать подробнее о поддержке бизнеса можно на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.