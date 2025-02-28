Компания по выпуску газобетонных блоков из Подмосковья стала участником проекта по повышению производительности

Подмосковная компания по выпуску газобетонных блоков присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания «КСМК-М8» из Сергиева Посада намерена повысить эффективность работы складского хозяйства. В частности — сократить время протекания процесса как минимум на 10%, снизить объемы незавершенного производства и повысить производительность на рабочих местах.

На предприятии уже прошло первое совещание с участием сотрудников и представителей Регионального центра компетенций. После этого на заводе проведут диагностику производственных процессов.

Компания производит продукцию под собственной запатентованной торговой маркой «ВКБлок». Проектная мощность предприятия составляет 360 тыс. кубометров газобетона в год.

Ранее в министерстве сообщили, что восемь компаний из Подмосковья, которые производят продукцию для строительства, поучаствовали в международной выставке в Ташкенте.