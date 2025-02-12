Компания в Павловском Посаде откроет общежитие для сотрудников в выкупленном на торгах здании

В Павловском Посаде Международная алюминиевая компания откроет общежитие для своих сотрудников в здании, которое было выкуплено на торгах. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Пятиэтажное здание площадью более 2,3 тыс. кв. м. и земельный участок площадью порядка 2,4 тыс. кв. м. расположены в Ленинградском переулке. Вид разрешенного использования объекта — «под производственную базу и общежитие».

Неиспользуемое муниципальное имущество было выставлено на торги. В результате его выкупила Международная алюминиевая компания более чем за 35 млн руб. Здание отремонтируют и откроют в нем общежитие для работников предприятия.

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