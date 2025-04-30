В Воскресенске после вмешательства прокуратуры жителям произвели перерасчет за ЖКУ ненадлежащего качества

В Воскресенске после вмешательства прокуратуры были восстановлены права жителей на получение коммунальных услуг надлежащего качества. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Так, городская прокуратура Воскресенска провела проверку в связи с приостановлением тепло- и водоснабжения в ряде жилых домов, причиной которого стали аварии на теплосетях.

На должностное лицо ресурсоснабжающей организации было заведено административное дело. В результате виновник был оштрафован.

Руководству компании внесли представление, после чего жителям произвели перерасчет платы за ЖКУ на 1 млн руб.

Ранее благодаря вмешательству прокуратуры в Подольске жителям провели перерасчет за горячее водоснабжение.