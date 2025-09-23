Компания запустит производство автокомпонентов за 1,5 млрд рублей в Дубне

Компания «Новая Подшипниковая Индустрия» построит завод по производству автокомпонентов на территории особой экономической зоны «Дубна», инвестор и управляющая компания ОЭЗ подписали соглашение о реализации проекта на III Международном форуме особых экономических зон. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На новом заводе по производству компонентов для автомобильной промышленности будет создано не менее 120 рабочих мест. Сейчас инвестор прорабатывает дорожную карту по реализации проекта», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в проект вложат 1,5 млрд рублей инвестиций. На предприятии запустят производство ступичных подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов. Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев добавил, что на территории особой экономической зоны уже действуют предприятия по выпуску автокомпонентов, в том числе «Завод автомобильных подшипников № 1». По его словам, это говорит о том, что на площадке созданы все условия для эффективной реализации инвестпроектов технологического суверенитета в области автокомпонентов и других сферах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.