Компанию в Пушкино оштрафовали за совершение коррупционного преступления

Одну из организаций в Пушкино оштрафовали на 500 тыс. руб. за совершение коррупционного преступления. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, сотрудник компании, которая занимается торговлей рыбы и морепродуктов, давал взятки ветеринару территориального ветеринарного управления №2 Пушкинский ветстанции за помощь в оформлении сопроводительных документов без осмотра машин с перевозимой продукцией. Общая сумма взяток составила 170 тыс. руб.

На должностное лицо завели уголовное дело. Суд признал его виновным в совершении коррупционного преступления. После этого городская прокуратура завела административное дело на юрлицо, по итогам рассмотрения которого организация была оштрафована.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде оштрафовали компанию по продаже рыбы, которая работала с нарушениями законодательства.