В Сергиевом Посаде оштрафовали компанию, которая занималась продажей рыбы с нарушениями законодательства

В Сергиевом Посаде привлекли к ответственности организацию, которая занималась продажей рыбы и морепродуктов с множественными нарушениями законодательства. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Выяснилось, что в организации отсутствовал производственный контроль, не проводились лабораторные исследования продукции и были нарушены условия ее обработки. Кроме того, сотрудников допускали к работе без обязательных осмотров. Помимо этого, у компании не было товарно-транспортных документов, подтверждающих качество и безопасность сырья.

Городская прокуратура внесла гендиректору организации представление, однако меры по устранению нарушений приняты не были. Тогда на компанию завели административное дело. Городской суд Сергиева Посада оштрафовал юрлицо на 50 тыс. руб., а Арбитражный суд Подмосковья — на 150 тыс. руб. Помимо этого, организации назначили наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток. Сейчас компания не работает. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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