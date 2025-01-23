Комплекс по производству полуфабрикатов и готовых блюд появится в Подмосковье

В городском округе Серебряные Пруды началось строительство комплекса по производству полуфабрикатов и готовых блюд. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства и специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» провели обследование подготовительного этапа работ, они проводятся в соответствии с установленными нормами и стандартами. Застройщиком выступает компания «Рузком». Площадь комплекса составит 32,5 тыс. кв. метров, в нем будут перерабатывать говядину, мясо птицы и рыбу. В ассортимент войдут салаты, наггетсы, сэндвичи и готовые блюда, их будут продавать в розничных магазинах и заведениях сегмента HoReCa. Завершить работы планируют в середине 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.