Комплекс по производству сухих пищевых смесей запустили в Дмитровском округе

Компания «Милктрейдинг» запустила производственный комплекс по изготовлению сухих пищевых смесей в Дмитровском округе, ей выдали соответствующее разрешение получено инвестором. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В реализацию проекта вложили 70 миллионов рублей, запуск предприятия позволил создать порядка 3️0 рабочих мест. Инвестор построил производственное здание и три ангарных помещения площадью более 1,8 тысячи квадратных метров. Здесь будут выпускать продукцию, которую будут применять при производстве молочной и кондитерской продукции, а также в мясной отрасли.

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