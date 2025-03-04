Комплексная поликлиника для взрослых и детей откроется в Люберцах до конца года

В Люберцах до конца года будет достроена новая поликлиника на 500 посещений в смену. О ходе возведения учреждения рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект площадью свыше 11 тыс. кв. м. строится на улице Старый двор в поселке Октябрьский в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас проводятся общестроительные и фасадные работы.

Учреждение рассчитано на оказание помощи 350 взрослым и 150 детям в смену. В нем обустроят отделения медицинской профилактики, терапии, педиатрии, хирургии, стоматологии. Кроме того, будут открыты кабинеты диагностики, неотложной помощи, узких специалистов, а также дневной стационар, лаборатория, женская консультация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства многопрофильной областной больницы в Балашихе.