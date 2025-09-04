Комплексное благоустройство двора завершили в микрорайоне Силикатная в Подольске

В Подольске была комплексно благоустроена дворовая территория, расположенная на улицах Суворова и 1-й Суворовский тупик в микрорайоне Силикатная. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого стало известно, что шесть подмосковных городов победили на всероссийском конкурсе по благоустройству. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во дворе Подольска отремонтировали 129 кв. м. пешеходных дорожек, обустроили пешеходные зоны, построили 170 кв. м. тротуаров, создали парковку площадью около 123 кв. м. Также был обновлен проезд площадью 415 кв. м.

Сейчас продолжаются работы в сквере им. Бориса Папирова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в Подольск с рабочим визитом и проверил благоустройство лесопарка «Дубрава».