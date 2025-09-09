Комплексное благоустройство дворов в Парковом микрорайоне завершили в Подольске

Комплексное благоустройство дворов в Парадном проезде в Парковом микрорайоне завершили в Подольске. Об этом рассказали в администрации округа.

В Подмосковье программа благоустройства дворов выполнена уже более чем на 86%, отметили до этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ходе благоустройства в Подольске на территориях обновили покрытие на 1 тыс. кв. м. Также привели в порядок более 800 кв. м. тротуаров. Кроме того, было отремонтировано более 147 кв. м. парковочного пространства.

Помимо этого, в Подольске уже благоустроили дворы на Сыровской и Быковской улицах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом месяце в округе закончится благоустройство лесопарка «Дубрава».