Кондитерская фабрика из Егорьевска подписала соглашение почти на 1 млрд рублей

Министерство сельского хозяйства России и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заключили трехстороннее соглашение с ООО «Кондитерская фабрика „ПОБЕДА“», которое предусматривает оформление льготного краткосрочного кредита в размере 950 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.

Данное событие позволит повысить конкурентоспособность предприятия, производственные мощности которого расположены в Егорьевском округе. Они оснащены 28 современными линиями по выпуску широкого ассортимента кондитерских изделий — от классического шоколада до оригинальных батончиков и фруктовых десертов. Полученные средства позволят компании нарастить производственные мощности и будут способствовать дальнейшей активной экспансии на зарубежные рынки. В фокусе внимания — расширение поставок в страны СНГ, Китай и государства Ближнего Востока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.