Конференция, посвященная 95-летию областного НИИ акушерства и гинекологии, прошла в Подмосковье

МОНИИАГ им. В. И. Краснопольского провел провел в Подмосковье научно-практическую конференцию «Акушерство и гинекология: достижения и перспективы», мероприятие было приурочено 95-летию медучреждения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области, которое оказало поддержку конференции.

«В МОНИИАГ накоплен значительный опыт оказания высококвалифицированной помощи пациенткам с акушерскими и гинекологическими патологиями. <…> Конференция позволит собрать накопленный опыт воедино, что позволит повысить качество медицинской помощи в регионе», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В мероприятии приняли участие более 1,1 тысячи специалистов из Подмосковья и других регионов России, для них подготовили лекции и доклады. Среди гостей оказались руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, советник губернатора Московской области Ольга Забралова и другие.

Директор МОНИИАГ Роман Шмаков отметил, что особую ценность для учреждения имеют кадры. По его словам. там трудятся «лучшие профессионалы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.