Конкурс на предоставление грантов на развитие гражданского общества запустили в Подмосковье

В Подмосковье продолжается конкурс на предоставление грантов для НКО на развитие гражданского общества. Он проводится Министерством информации и молодежной политики Московской области и Фондом президентских грантов.

Прием заявок на субсидию завершится 1 июля. В этом году совокупная сумма субсидии превышает 92 млн руб.

«В Подмосковье много неравнодушных людей и НКО, которые помогают тем, кто в этом нуждается, которые развивают наш регион и делают его еще лучше. Наш грантовый конкурс — это один из инструментов поддержки, который помогает масштабировать важные и полезные инициативы и делать еще больше добрых дел», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

На проекты в сфере культуры и искусства в этом году направят около 29 млн руб. На проекты по соцзащите — 34 млн руб. На проекты в сфере молодежной политики и на волонтерские проекты — по 14,5 млн руб.

Подробная информация об условиях участия представлена здесь. Подать заявку можно здесь.

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