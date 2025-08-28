Конкурс органной музыки в Подольске получил статус всероссийского

Конкурс камерных ансамблей «В созвучии с органом», который проводится в КДЦ «Дубровицы» в Подольске, получил статус всероссийского. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого в Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что в рамках проекта «Умный ДК» в регионе разработали эскизы единой форменной одежды для сотрудников домов культуры.

Конкурс на протяжении нескольких лет объединяет молодых музыкантов и открывает новые имена. Его проводят в зале, где установлен единственный в стране орган фирмы Spath (Фрайбург).

«Получение этого высокого статуса означает, что Подольск становится точкой притяжения для исполнителей и ансамблей со всей страны. Будет собирать профессионалов высокого уровня и создавать уникальную атмосферу», — отметил глава округа Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проекте «Умный ДК», в рамках которого модернизируют областные дома культуры.