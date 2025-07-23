Конкурсный отбор для участников премии «Подмосковный врач» стартовал в Московской области. Он проводится на базе МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В общей сложности на премию поступило 232 заявки. С 23 июля по 31 августа участники будут проходить оценочные испытания. Это тестирование на компьютере и решение практических и ситуационных задач. Задания разработаны для каждой специальности.

Кандидатов будет оценивать экспертная комиссия. В ее составе — главные внештатные специалисты, представители научного сообщества. Итоги премии подведут в декабре. Победителей ждут денежные призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил на работу в Московскую область медицинских специалистов из других регионов.