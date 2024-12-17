Консервацию спецтехники провели на подмосковных лесопожарных станциях

Лесопожарные службы ГАУ МО «Центрлесхоз» провели консервацию специализированной техники в связи с окончанием пожароопасного сезона 2024 года. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«В регионе тщательно проверили более 120 единиц техники, в том числе пожарные автоцистерны и оборудование для подачи воды. Техника до весны поставлена на консервацию», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, мероприятие проводится для того, чтобы подготовить спецтехнику к следующему пожароопасному сезону. Еще порядка 400 единиц техники специалисты оставили, чтобы выполнять работы по подготовке снегохранилищ и других лесохозяйственных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.