Консолидированный бюджет Подмосковья показал рост собственных доходов

В Министерстве экономики и финансов Московской области рассказали о росте налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета Подмосковья, который отмечается с начала года.

Так, за первые три месяца текущего года объем поступлений составил 304 млрд руб., что почти на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет достигли 241 млрд руб. Рост составил свыше 14%. В муниципальные бюджеты поступило 63 млрд руб. Это на 17,6% больше, чем годом ранее.

Лидерами по приросту налоговых и неналоговых доходов за указанный период стали Талдом, Лосино-Петровский, Щелково, Подольск и Луховицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области планируется создавать новые логистические комплексы.