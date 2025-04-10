Консолидированный бюджет Подмосковья показал рост собственных доходов
Поступления консолидированного бюджета увеличились в Подмосковье
Фото: [Министерство экономики и финансов МО]
В Министерстве экономики и финансов Московской области рассказали о росте налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета Подмосковья, который отмечается с начала года.
Так, за первые три месяца текущего года объем поступлений составил 304 млрд руб., что почти на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет достигли 241 млрд руб. Рост составил свыше 14%. В муниципальные бюджеты поступило 63 млрд руб. Это на 17,6% больше, чем годом ранее.
Лидерами по приросту налоговых и неналоговых доходов за указанный период стали Талдом, Лосино-Петровский, Щелково, Подольск и Луховицы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области планируется создавать новые логистические комплексы.