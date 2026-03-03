Конструктор из 30 магнитов извлекли из кишечника девочки в Подмосковье

Специалисты МОЦОМД извлекли из кишечника ребенка конструктор из 30 магнитов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили девочку в возрасте 4 лет с сильной рвотой. До этого ее родители заметили, что в доме пропал неокуб — магнитный конструктор. Это их насторожило.

Врачи обследовали ребенка и обнаружили в его тонком кишечнике 30 магнитных шариков диаметром по 10 мм. Пациентку направили на лапароскопическую операцию.

В ходе операции специалисты через небольшие проколы успешно извлекли магниты. На данный момент ребенок уже выписан на амбулаторное лечение.

